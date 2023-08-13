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Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 14:46
Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю - Фото
Фото: Міноборони Польщі

Міністерство оборони Польщі оголосило про створення нової військової частини в місті Чарна-Білостоцька, розташованому за 30 км від кордону з Білоруссю. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Військова частина у Чарній-Білостоцькій має стати навчальним центром для потреб Першої піхотної дивізії Легіонів, яку відроджує польське міністерство заради посилення армії. У лютому міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що дивізія складатиметься з чотирьох бригад, кожна з яких матиме чотири батальйони.

Зона відповідальності нової дивізії знаходиться між 16 механізованою дивізією (Вармінсько-Мазурське воєводство, кордон з Калінінградською областю РФ) та 18 механізованою дивізією (Мазовецьке воєводство біля Варшави).

Відроджувана дивізія прославилася в боях із більшовицькою Росією у 1920 році, включно з відвоюванням Білостока.

"Сьогодні ми бачимо, що відбувається на східному кордоні, – Путін намагається відновити імперію, цього разу імперію Путіна. Але Росія – біла, червона чи путінська – однакова з точки зору методів, які вона використовує, коли йдеться про агресію. Ось чому ми посилюємо польську армію у відповідь на ці загрози", – сказав Блащак у суботу, 12 серпня.

Польський міністр заявив, що сильна армія потрібна країні, щоб "не допустити повторення Бучі на території Польщі".

Зараз армія Польщі налічує 175 000 осіб, тоді як у 2015-му їх було 95 000.

"Ми повертаємо армію на карту Польщі скрізь, де це потрібно", – сказав міністр оборони.

Андрій Водяний
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БІЛОРУСЬПольщаМаріуш Блащак
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