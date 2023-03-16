"Иностранцы из-за восточной границы". В Польше рассказали о задержанных по делу о шпионаже

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский рассказал, что за последние дни польские спецслужбы задержали девять человек, якобы работавших на Россию. Он добавил, что все задержанные прибыли "из-за восточной границы", говорится в сообщении пресс-службы МВД Польши.

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15 марта 2023 года польская радиокомпания RMF FM сообщила, что сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали шестерых иностранцев, якобы работавших на российские спецслужбы.

Они были задержаны в связи с обнаружением на важных маршрутах и железнодорожных узлах скрытых камер, которые фиксировали движение на путях и передавали изображения в сеть. Сообщалось, что речь идет об основном пункте перевалки западного оружия и боеприпасов для Украины.

"Подозреваемые проводили разведывательную деятельность против Польши и готовили диверсии от имени российской разведки", – заявил Каминский, добавив, что задержанные были "иностранцами из-за восточной границы".

LIGA.net направила запрос в МВД Польши относительно того, из какой страны/стран задержанные.

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Глава МВД РП сообщил, что шестерых из них суд временно арестовал. Прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу России, а также участие в организованной преступной группе.

Против троих, задержанных вчера, проводятся мероприятия в прокуратуре, добавил Каминский.

Он сказал, что, по информации АВБ, группе также "поручили пропагандистскую деятельность", целью которой было, среди прочего, дестабилизация польско-украинских отношений и атаки на политику польского правительства по Украине.

У АВБ также есть доказательства того, что подозреваемые регулярно получали вознаграждение от российских спецслужб. Отмечается, что в рамках разведывательной деятельности члены группы систематически получали оплату за выполнение задач.

В середине февраля в Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений.

Мілана Головань , Євген Пилипенко

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