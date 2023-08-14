Польща заарештувала двох росіян. Раніше хтось розклеював наліпки з логотипом Групи Вагнера у містах
14.08.2023, 10:35
Ілюстративне фото: depositphotos.com
У Польщі заарештували росіян за поширення пропаганди терористичної Групи Вагнера та шпигунство. Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.
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За його словами, Агентство внутрішньої безпеки (AWB) у співпраці з поліцією встановило та затримало двох громадян РФ, які розповсюджували пропагандистські матеріали про "ПВК" у Кракові та Варшаві.
Їм також оголошено про підозру у шпигунстві.
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Кілька днів тому у згаданих містах на стовпах та інших об'єктах з'явилися наліпки з емблемою вагнерівців, які зараз розквартировані в сусідній Білорусі. Невідомо, чи це пов'язані події.
- Кількість затриманих у Польщі за підозрою у роботі на спецслужби РФ цього року становила близько 20 осіб.
- У середині лютого 2023 року в Польщі з МЗС звільнили всіх випускників Московського інституту міжнародних відносин.
- 15 березня стало відомо, що AWB затримало шістьох іноземців, які нібито працювали на російські спецслужби. У Польщі розповіли про затриманих.
- 10 серпня МО Польщі повідомило, що планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 000 військовослужбовців.
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