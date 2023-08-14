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Польща заарештувала двох росіян. Раніше хтось розклеював наліпки з логотипом Групи Вагнера у містах

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 10:35
Польща заарештувала двох росіян. Раніше хтось розклеював наліпки з логотипом Групи Вагнера у містах - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

У Польщі заарештували росіян за поширення пропаганди терористичної Групи Вагнера та шпигунство. Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

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За його словами, Агентство внутрішньої безпеки (AWB) у співпраці з поліцією встановило та затримало двох громадян РФ, які розповсюджували пропагандистські матеріали про "ПВК" у Кракові та Варшаві.

Їм також оголошено про підозру у шпигунстві.

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Кілька днів тому у згаданих містах на стовпах та інших об'єктах з'явилися наліпки з емблемою вагнерівців, які зараз розквартировані в сусідній Білорусі. Невідомо, чи це пов'язані події.

Євген Пилипенко
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