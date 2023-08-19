Вагнерівців у Білорусі поменшало через відсутність заробітку – Центр спротиву
Кількість бойовиків терористичної групи Вагнер у білорусі зменшилась на 1400 найманців через відсутність заробітку. Про це з посиланням на білоруське підпілля повідомляє Центр національного спротиву.
Підпілля фіксує зменшення бойовиків групи Вагнера у Білорусі з 5800 до 4400.
Причина цього є відсутність фінансування зі сторони Росії, пише ЦНС.
Через це частина бойовиків підписала контракт і відправилась до країн Африки, а частина з них пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися, зазначає відомство.
Білоруський режим поки що не задовольняє інструкторів з терористичної групи Вагнер своїм рівнем оплати за послуги, через що більшість з них не планує залишатися в країні надовго, підсумовує ЦНС.
- Ввечері 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин заявив про "похід" на Москву. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 17 липня Центр нацспротиву повідомив, що вагнерівці почали навчати білоруських спецпризначенців.
- 4 серпня СБУ повідомила, що Росія хоче використати вагнерівців для втягнення Білорусі у повномасштабну війну проти України. Для цього країна-терорист РФ планує теракт на Мозирському НПЗ.
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