Вагнерівців у Білорусі поменшало через відсутність заробітку – Центр спротиву

Кількість бойовиків терористичної групи Вагнер у білорусі зменшилась на 1400 найманців через відсутність заробітку. Про це з посиланням на білоруське підпілля повідомляє Центр національного спротиву.

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Підпілля фіксує зменшення бойовиків групи Вагнера у Білорусі з 5800 до 4400.

Причина цього є відсутність фінансування зі сторони Росії, пише ЦНС.

Через це частина бойовиків підписала контракт і відправилась до країн Африки, а частина з них пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися, зазначає відомство.

Білоруський режим поки що не задовольняє інструкторів з терористичної групи Вагнер своїм рівнем оплати за послуги, через що більшість з них не планує залишатися в країні надовго, підсумовує ЦНС.

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