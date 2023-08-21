В Токмаке оккупанты из Бурятии забирают дома и издеваются над местными жителями – Генштаб
Российские оккупанты продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением. В частности, во временно оккупированный Токмак на Запорожье прибыло подразделение захватчиков из Бурятии, которые начали проверять у местных жителей документы на жилье, выгонять их из домов и издеваться. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военнослужащие подразделения из Бурятии систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах, пишет ведомство.
В случае если документы отсутствуют, оккупанты отбирают все имущество и жилье под видом "конфискации", отмечает Генштаб.
Также захватчики физически издеваются над недовольными местными жителями, сообщает ведомство.
- 15 августа 2023 года на временно оккупированном Запорожье произошла стрельба между боевиками диктатора Чечни Кадырова и дагестанцами.
- В конце июня появились спутниковые снимки, согласно которым перед украинским контрнаступлением оккупанты соорудили дамбу в окрестностях временно оккупированного Токмака.
- В апреле 2022 года произошла перестрелка между бурятами и чеченцами, военнослужащими РФ, недалеко от Чернобаевки.
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