В Токмаке оккупанты из Бурятии забирают дома и издеваются над местными жителями – Генштаб

Российские оккупанты продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением. В частности, во временно оккупированный Токмак на Запорожье прибыло подразделение захватчиков из Бурятии, которые начали проверять у местных жителей документы на жилье, выгонять их из домов и издеваться. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военнослужащие подразделения из Бурятии систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах, пишет ведомство.

В случае если документы отсутствуют, оккупанты отбирают все имущество и жилье под видом "конфискации", отмечает Генштаб.

Также захватчики физически издеваются над недовольными местными жителями, сообщает ведомство.

15 августа 2023 года на временно оккупированном Запорожье произошла стрельба между боевиками диктатора Чечни Кадырова и дагестанцами.

В конце июня появились спутниковые снимки, согласно которым перед украинским контрнаступлением оккупанты соорудили дамбу в окрестностях временно оккупированного Токмака.

В апреле 2022 года произошла перестрелка между бурятами и чеченцами, военнослужащими РФ, недалеко от Чернобаевки.

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