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В Токмаке оккупанты из Бурятии забирают дома и издеваются над местными жителями – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 19:15
В Токмаке оккупанты из Бурятии забирают дома и издеваются над местными жителями – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)

Российские оккупанты продолжают активно заниматься мародерством и издеваться над мирным населением. В частности, во временно оккупированный Токмак на Запорожье прибыло подразделение захватчиков из Бурятии, которые начали проверять у местных жителей документы на жилье, выгонять их из домов и издеваться. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военнослужащие подразделения из Бурятии систематически проверяют местных жителей на наличие документов на право проживания в собственных домах, пишет ведомство.

В случае если документы отсутствуют, оккупанты отбирают все имущество и жилье под видом "конфискации", отмечает Генштаб.

Также захватчики физически издеваются над недовольными местными жителями, сообщает ведомство.

  • 15 августа 2023 года на временно оккупированном Запорожье произошла стрельба между боевиками диктатора Чечни Кадырова и дагестанцами.
  • В конце июня появились спутниковые снимки, согласно которым перед украинским контрнаступлением оккупанты соорудили дамбу в окрестностях временно оккупированного Токмака.
  • В апреле 2022 года произошла перестрелка между бурятами и чеченцами, военнослужащими РФ, недалеко от Чернобаевки.

Читайте также: NYT: ВСУ в контрнаступлении будут пытаться продвинуться в направлении Токмака, а дальше – на Мелитополь

Артём Джерипа
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ТокмакЗапорожьеиздевательствагенштаббурятымародерство
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