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У Токмаку окупанти з Бурятії забирають оселі та знущаються з місцевих мешканців – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 19:15
У Токмаку окупанти з Бурятії забирають оселі та знущаються з місцевих мешканців – Генштаб - Фото
Російські окупанти (Ілюстративне фото: EPA)

Російські окупанти продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення. Зокрема, у тимчасово окупований Токмак на Запоріжжі прибув підрозділ загарбників з Бурятії, які почали перевіряти у місцевих мешканців документи на житло, виганяти їх з осель та знущатись. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військовослужбовці підрозділу з Бурятії систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях, пише відомство.

У разі якщо документи відсутні, окупанти відбирають усе майно та житло під виглядом "конфіскації", зазначає Генштаб.

Також загарбники фізично знущаються з невдоволених місцевих мешканців, повідомляє відомство.

  • 15 серпня 2023 року на тимчасово окупованому Запоріжжі сталася стрілянина між бойовиками диктатора Чечні Кадирова та дагестанцями.
  • Наприкінці червня з'явились супутникові знімки, згідно з якими перед українським контрнаступом окупанти спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака.
  • У квітні 2022 року сталася перестрілка між бурятами та чеченцями, військовослужбовцями РФ, неподалік від Чорнобаївки.

Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь

Артем Джеріпа
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