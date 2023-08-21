У Токмаку окупанти з Бурятії забирають оселі та знущаються з місцевих мешканців – Генштаб
Російські окупанти продовжують активно займатися мародерством та знущатися з мирного населення. Зокрема, у тимчасово окупований Токмак на Запоріжжі прибув підрозділ загарбників з Бурятії, які почали перевіряти у місцевих мешканців документи на житло, виганяти їх з осель та знущатись. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Військовослужбовці підрозділу з Бурятії систематично перевіряють місцевих мешканців на наявність документів на право проживання у власних оселях, пише відомство.
У разі якщо документи відсутні, окупанти відбирають усе майно та житло під виглядом "конфіскації", зазначає Генштаб.
Також загарбники фізично знущаються з невдоволених місцевих мешканців, повідомляє відомство.
- 15 серпня 2023 року на тимчасово окупованому Запоріжжі сталася стрілянина між бойовиками диктатора Чечні Кадирова та дагестанцями.
- Наприкінці червня з'явились супутникові знімки, згідно з якими перед українським контрнаступом окупанти спорудили дамбу на околицях тимчасово окупованого Токмака.
- У квітні 2022 року сталася перестрілка між бурятами та чеченцями, військовослужбовцями РФ, неподалік від Чорнобаївки.
Читайте також: NYT: ЗСУ у контрнаступі намагатимуться просунутися у напрямку Токмака, а далі – на Мелітополь
Коментарі