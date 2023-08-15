ЗСУ: На Запоріжжі сталася перестрілка бойовиків Кадирова та дагестанців. Багато загиблих

На тимчасово окупованій території Запорізької області сталася стрілянина між бойовиками гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова та дагестанцями. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що у Михайлівці під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася суперечка між кадирівцями та дагестанцями.

Результатом стала перестрілка, один окупант загинув, що призвело до відкритого бою підрозділів із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї.

Внаслідок протистояння з обох сторін зафіксовано понад 20 загиблих та 40 поранених загарбників, перемогли дагестанці. Командира кадирівського підрозділу було покарано відправкою на передові позиції.

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