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ЗСУ: На Запоріжжі сталася перестрілка бойовиків Кадирова та дагестанців. Багато загиблих

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 07:36
ЗСУ: На Запоріжжі сталася перестрілка бойовиків Кадирова та дагестанців. Багато загиблих - Фото
Рамзан Кадиров (Фото: скриншот з відео)

На тимчасово окупованій території Запорізької області сталася стрілянина між бойовиками гауляйтера Чечні Рамзана Кадирова та дагестанцями. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що у Михайлівці під час зйомок російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася суперечка між кадирівцями та дагестанцями.

Результатом стала перестрілка, один окупант загинув, що призвело до відкритого бою підрозділів із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї.

Внаслідок протистояння з обох сторін зафіксовано понад 20 загиблих та 40 поранених загарбників, перемогли дагестанці. Командира кадирівського підрозділу було покарано відправкою на передові позиції.

  • 18 жовтня 2022-го Рада визнала територію Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Росією та засудила вчинення геноциду чеченського народу росіянами.
  • Радник голови ОП Подоляк вважає, що після перемоги України кадировці повернуться до РФ і почнуть "працювати" по Москві.
  • Кадиров та його поплічники отримали підозри в Україні. Він відповів СБУ, зібрався "утихомирювати" світову спільноту, каже – Путін, дай наказ.
  • Дивіться січневе відео ГУР, як чеченські добровольці знищують окупантів у Бахмуті, і літнє, де вони зробили успішну засідку на російську військову вантажівку в Білгородській області РФ.

Читайте також: "РФ схожа на п'яного сусіда". Добровольці з Чечні розповіли Politico, чому вони у ЗСУ

Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабЧечняЗапорізька областьРамзан Кадировдагестан
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