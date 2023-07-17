З'явилося відео з успішною засідкою чеченських бійців на військову вантажівку російських загарбників. Відповідний запис поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи", – йдеться у повідомленні.

У результаті операції була знищена військова техніка та особовий склад росіян, зазначає ГУР.

На відео чеченські бійці влаштували засідку поряд з дорогою, якою їде вантажівка росіян.

Військовики починають вести по ній вогонь, машина зупиняється.

Бійці підходять до неї, один стріляє у бік кабіни.

Після виконання бойової роботи група йде дорогою.

Дивіться також: Ракета російського ЗРК "Тор" промахнулася і пролетіла повз українського дрона – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.