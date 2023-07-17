З'явилося відео з успішною засідкою чеченських бійців на військову вантажівку російських загарбників. Відповідний запис поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи", – йдеться у повідомленні.
У результаті операції була знищена військова техніка та особовий склад росіян, зазначає ГУР.
На відео чеченські бійці влаштували засідку поряд з дорогою, якою їде вантажівка росіян.
Військовики починають вести по ній вогонь, машина зупиняється.
Бійці підходять до неї, один стріляє у бік кабіни.
Після виконання бойової роботи група йде дорогою.
- У квітні з'явилося відео, як бійці ЗСУ влаштували засідку для двох БМП росіян. Одна була знищена, а друга втекла з поля бою.
- Наприкінці червня під Бахмутом українські захисники пробили російську лінію оборони та "розгромили батальйон" окупантів.
- 15 липня у МВС показали відео бойової роботи з просуваннями Сил оборони на Запорізькому напрямку: "важка щоденна робота".
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