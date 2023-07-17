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Чеченські бійці зробили успішну засідку на російську військову вантажівку – відео видео

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 11:55
Відео: Головне управління розвідки
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З'явилося відео з успішною засідкою чеченських бійців на військову вантажівку російських загарбників. Відповідний запис поширило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

"Чеченські воїни продовжують боротьбу з російськими окупантами, захищаючи український та чеченський народи", – йдеться у повідомленні.

У результаті операції була знищена військова техніка та особовий склад росіян, зазначає ГУР.

На відео чеченські бійці влаштували засідку поряд з дорогою, якою їде вантажівка росіян.

Військовики починають вести по ній вогонь, машина зупиняється.

Бійці підходять до неї, один стріляє у бік кабіни.

Після виконання бойової роботи група йде дорогою.

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Артем Джеріпа
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