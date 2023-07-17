Появилось видео с успешной засадой чеченских бойцов на военный грузовик российских захватчиков. Соответствующую запись распространило Главное управление разведки Министерства обороны.

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"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы", – говорится в сообщении.

В результате операции была уничтожена военная техника и личный состав россиян, отмечает ГУР.

На видео чеченские бойцы устроили засаду рядом с дорогой, по которой едет грузовик россиян.

Военные начинают вести по нему огонь, машина останавливается.

Бойцы подходят к ней, один стреляет в сторону кабины.

После выполнения боевой работы группа уходит по дороге.

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