Появилось видео с успешной засадой чеченских бойцов на военный грузовик российских захватчиков. Соответствующую запись распространило Главное управление разведки Министерства обороны.
"Чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы", – говорится в сообщении.
В результате операции была уничтожена военная техника и личный состав россиян, отмечает ГУР.
На видео чеченские бойцы устроили засаду рядом с дорогой, по которой едет грузовик россиян.
Военные начинают вести по нему огонь, машина останавливается.
Бойцы подходят к ней, один стреляет в сторону кабины.
После выполнения боевой работы группа уходит по дороге.
- В апреле появилось видео, как бойцы ВСУ устроили засаду для двух БМП россиян. Одна была уничтожена, а вторая бежала с поля боя.
- В конце июня под Бахмутом украинские защитники пробили российскую линию обороны и разгромили батальон оккупантов.
- 15 июля в МВД показали видео боевой работы с продвижениями Сил обороны на Запорожском направлении: "тяжелая ежедневная работа".
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