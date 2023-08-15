UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: На Запорожье произошла перестрелка боевиков Кадырова и дагестанцев. Много погибших

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 07:36
ВСУ: На Запорожье произошла перестрелка боевиков Кадырова и дагестанцев. Много погибших - Фото
Рамзан Кадыров (Фото: скриншот с видео)

На временно оккупированной территории Запорожской области произошла перестрелка между боевиками гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова и дагестанцами. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что в Михайловке во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами.
Результатом стала перестрелка, один оккупант погиб, что привело к открытому бою подразделений с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия.
В результате противостояния с обеих сторон зафиксировано более 20 погибших и 40 раненых захватчиков, победили дагестанцы. Командир кадыровского подразделения был наказан отправкой на передовые позиции. 
  • 18 октября 2022-го Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила осуществление геноцида чеченского народа россиянами.

Читайте также: "РФ похожа на пьяного соседа". Добровольцы из Чечни рассказали Politico, почему они в ВСУ

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рамзан Кадыроввойназапорожская областьчечнягенштабдагестан
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 