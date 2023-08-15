ВСУ: На Запорожье произошла перестрелка боевиков Кадырова и дагестанцев. Много погибших
15.08.2023, 07:36
Рамзан Кадыров (Фото: скриншот с видео)
На временно оккупированной территории Запорожской области произошла перестрелка между боевиками гауляйтера Чечни Рамзана Кадырова и дагестанцами. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что в Михайловке во время съемок российскими пропагандистами ролика с участием высокопоставленного кадыровского командира произошла словесная перепалка между кадыровцами и дагестанцами.
Результатом стала перестрелка, один оккупант погиб, что привело к открытому бою подразделений с применением гранатометов, гранат и стрелкового оружия.
В результате противостояния с обеих сторон зафиксировано более 20 погибших и 40 раненых захватчиков, победили дагестанцы. Командир кадыровского подразделения был наказан отправкой на передовые позиции.
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