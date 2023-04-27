"РФ похожа на пьяного соседа". Добровольцы из Чечни рассказали Politico, почему они в ВСУ

На стороне Сил обороны в российско-украинской войне сражаются до 200 добровольцев из Чечни. Они утверждают, что "устали" от РФ, сравнивают ее с "пьяным соседом" и уверены в ее развале после поражения в войне. Об этом пишет Politico.

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Журналисты пообщались с чеченскими добровольцами, воюющими в составе Сил обороны.

"Чеченские солдаты ясно понимают, что они находятся в Украине, чтобы компенсировать почти два столетия российского угнетения их горной и часто бунтующей родины – от депортации населения Иосифом Сталиным в 1940-х годах до разрушения их столицы Грозного Борисом Ельциным, также до нынешнего жестокого правления Рамзана Кадырова", – сказано в материале.

45-летний чеченский командир с позывным "Торто" сказал: "Мы устали от России. Россия похожа на пьяного соседа. Однажды он приходит к вам в дом и хочет сжечь его. Вы ловите его, он убегает. На другой день он возвращается трезвым и умоляет о прощении. А потом возвращается пьяный с пистолетом и убивает твою жену и детей".

Другой чеченский доброволец с позывным "Мага" сказал, что для них это "третья чеченская война". Он выразил уверенность, что на этот раз удастся победить Россию.

Журналисты отметили, что на стороне Украины воюют от 150 до 200 чеченских добровольцев – в основном это сыновья и внуки бойцов-эмигрантов, принимавших участие в первой или второй чеченских войнах.

Они воюют в батальоне Джохара Дудаева, батальоне шейха Мансура и еще одном "более секретном" батальоне, который работает с украинской военной разведкой.

В материале сказано, что на данный момент добровольцы из Чечни задействованы в боях за Бахмут. Один из чеченских добровольцев сравнил Бахмут с битвой при Вердене, которая продолжалась с 21 февраля по 19 декабря 1916 года и была самым продолжительным сражением в Первой мировой войне.

Добровольцы заявили, что они в Украине, чтобы в конечном итоге воевать за Чечню – они уверены, что поражение России неминуемо приведет к вооруженному восстанию на их родине.

18 октября 2022-го Верховная Рада признала территорию Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила совершение геноцида чеченского народа россиянами.

Данилов прогнозирует, что как только Путина не станет, Ичкерия станет свободной страной – или с Кадыровым, или без.

Смотрите январское видео ГУР, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте.

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Оксана Житнюк

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