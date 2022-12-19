Путин боится Кадырова, Чечня быстро станет независимой после его смерти — Данилов

Российский диктатор Владимир Путин на самом деле боится "главу" Чечни Рамзана Кадырова, но Ичкерия станет независимой после его смерти. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью УП.

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По его словам, в России, кроме регулярной армии, есть отдельная армия Кадырова, а Путин позволяет Кадырову и его приспешникам безнаказанно делать все, что они хотят, чтобы в Чечне не было восстания и она оставалась под контролем Москвы.

Он отметил, что у Путина с Кадыровым договоренность — Кадыров получает деньги, преференции, возможности и награды, а взамен Чечня остается в составе России.

"Как только Путина не станет, Ичкерия станет свободной страной. Или с Кадыровым, или без Кадырова, поверьте, это произойдет обязательно и очень быстро. Потому что это отдельная страна, не имеющая отношения к РФ от слова совсем", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в России все знают, что именно Путин приказал убить отца Кадырова Ахмата, а по законам чеченского народа, за такое должна быть обязательная месть.

"Почему этого Кадыров не делает, уже отдельный разговор. На самом деле Путин боится Кадырова. Потому что это человек, который может создать ему очень огромные проблемы", — резюмировал он.

СПРАВКА. В последнее время Путин продолжает сталкиваться с недовольством радикальных сторонников войны в РФ, в частности Рамзана Кадырова и владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, которые критикуют военное руководство. Пригожин и Кадыров занимают "уникальное положение" в окружении Путина, делая его зависимым от сил "вагнеровцев" и "кадыровцев", но не неся никакой формальной ответственности.

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Дмитро Гриниченко

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