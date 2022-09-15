США ввели санкции против Кадырова и его семьи, а также нескольких коллаборантов
США ввели санкции против так называемого "главы Чечни" Рамзана Кадырова и его семьи, а также ряда граждан Украины, которые активно сотрудничают с российскими оккупантами. Изменения санкционного списка опубликованы на сайте Казначейства США.
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Помимо самого Кадырова в списке указаны ряд связанных с ним лиц (Аминат Ахмадова, Айшат Кадырова, Карина Кадырова, Медни Кадырова, Табарик Кадырова, Фатима Хазуева).
Кадыров и его официальная жена Медни находятся под санкциями США с декабря 2020 года. Новые санкции к запрету на въезд добавляют арест активов.
В санкционный список включены также ряд граждан Украины, в том числе:
- Евгений Балицкий – гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области;
- Владимир Бандура – бывший мэр Святогорска;
- Сергей Черевко – заместитель гауляйтера временно оккупированной Херсонской области Сальдо;
- Павел Филипчук – гауляйтер временно оккупированной Каховки;
- Александр Кобец – гауляйтер временно оккупированного Херсона.
В санкционный список также добавлены несколько украинских судей и сотрудников силовых ведомств из временно оккупированного Крыма, которые перешли на сторону оккупантов в 2014 году.
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