США ввели санкции против Кадырова и его семьи, а также нескольких коллаборантов

США ввели санкции против так называемого "главы Чечни" Рамзана Кадырова и его семьи, а также ряда граждан Украины, которые активно сотрудничают с российскими оккупантами. Изменения санкционного списка опубликованы на сайте Казначейства США.

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Помимо самого Кадырова в списке указаны ряд связанных с ним лиц (Аминат Ахмадова, Айшат Кадырова, Карина Кадырова, Медни Кадырова, Табарик Кадырова, Фатима Хазуева).

Кадыров и его официальная жена Медни находятся под санкциями США с декабря 2020 года. Новые санкции к запрету на въезд добавляют арест активов.

В санкционный список включены также ряд граждан Украины, в том числе:

- Евгений Балицкий – гауляйтер временно оккупированной части Запорожской области;

- Владимир Бандура – бывший мэр Святогорска;

- Сергей Черевко – заместитель гауляйтера временно оккупированной Херсонской области Сальдо;

- Павел Филипчук – гауляйтер временно оккупированной Каховки;

- Александр Кобец – гауляйтер временно оккупированного Херсона.

В санкционный список также добавлены несколько украинских судей и сотрудников силовых ведомств из временно оккупированного Крыма, которые перешли на сторону оккупантов в 2014 году.

Сегодня СБУ заочно сообщила о подозрении двум бывшим нардепам от Партии регионов Олегу Цареву и Владимиру Олейнику, а также так называемому министру иностранных дел террористической организации ДНР Наталье Никоноровой.

СБУ заявила, что получила списки всех коллаборантов деоккупированной Харьковской области, 16 подозреваемых уже задержаны.

Сергій Бережний

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