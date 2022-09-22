Лидер Ичкерии Закаев формирует чеченский батальон в Украине. Кадыров призывал его убить
Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев формирует в Украине пятый чеченский батальон для войны против российских оккупантов. Об этом сам Закаев сообщил в комментарии изданию Остров.
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По его словам, в Украине официально воюет четыре батальона чеченцев, три из них — в составе Вооруженных Сил Украины и Иностранного легиона, а еще один — добровольческий батальон имени Шейха Мансура, который противостоит оккупантам еще с 2014 года.
Он отметил, что несколько дней провел в Херсонской и Запорожской областях Украины для формирования нового батальона.
"Глава Чечни" Рамзан Кадыров 21 сентября призвал своих сторонников, которые воюют в составе российской оккупационной армии, убить Закаева. Он пообещал тому, кто убьет Закаева "свободу и обеспечение на всю жизнь".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что инициированная Рамзаном Кадыровым "самомобилизация" регионов России не повлияет на ход войны.
- США ввели санкции против так называемого "главы Чечни" Рамзана Кадырова и его семьи.
- В конце лета Кадыров и его командиры получили подозрения в Украине. Он ответил СБУ, собрался "усмирять" мировое сообщество, говорит – Путин, дай приказ.
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