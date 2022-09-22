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Лидер Ичкерии Закаев формирует чеченский батальон в Украине. Кадыров призывал его убить

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 13:01
Лидер Ичкерии Закаев формирует чеченский батальон в Украине. Кадыров призывал его убить - Фото
Ахмед Закаев (Фото: скриншот с видео Суспильне)

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев формирует в Украине пятый чеченский батальон для войны против российских оккупантов. Об этом сам Закаев сообщил в комментарии изданию Остров.

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По его словам, в Украине официально воюет четыре батальона чеченцев, три из них — в составе Вооруженных Сил Украины и Иностранного легиона, а еще один — добровольческий батальон имени Шейха Мансура, который противостоит оккупантам еще с 2014 года. 

Он отметил, что несколько дней провел в Херсонской и Запорожской областях Украины для формирования нового батальона. 

"Глава Чечни" Рамзан Кадыров 21 сентября призвал своих сторонников, которые воюют в составе российской оккупационной армии, убить Закаева. Он пообещал тому, кто убьет Закаева "свободу и обеспечение на всю жизнь". 

СПРАВКА. Ахмед Закаев — соратник первого президента ЧРИ Джохара Дудаева, чеченский политический и государственный деятель, бригадный генерал, от 2006 года — исполняющий обязанности дипломатического представителя непризнанной Чеченской Республики Ичкерия. Как политический беженец находится в Лондоне, где и ведет свою деятельность. 

Читайте также: Украинцы победят Российскую империю, колонизированные народы освободятся – Дудаева 

Дмитро Гриниченко
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Рамзан Кадыров война чеченцы Чеченская Республика Ичкерия Ахмед Закаев
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