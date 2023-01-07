Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона ГУР МО в самых горячих точках фронта, отметили в пресс-службе разведки. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В настоящее время чеченское подразделение Легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте, говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения 24 февраля руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

15 октября Абдул Хаким получил звание полковника Вооруженных Сил Чеченской республики Ичкерия.

4 января президент Владимир Зеленский отметил "спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.