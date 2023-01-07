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ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают оккупантов в Бахмуте – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 16:34
Фото: ГУР МО
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Чеченские добровольцы продолжают защищать Украину в составе Интернационального легиона ГУР МО в самых горячих точках фронта, отметили в пресс-службе разведки. Среди добровольцев – герой ичкерийского народа Абдул Хаким.

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В настоящее время чеченское подразделение Легиона уничтожает российских оккупантов в Бахмуте, говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что Абдул Хаким до полномасштабного российского вторжения 24 февраля руководил группой "Аджнад аль-Кавказ" в Сирии. После 24 февраля его группа стала частью Отдельного батальона особого назначения Министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия – добровольческого подразделения в составе украинского Интернационального легиона ГУР МО.

15 октября Абдул Хаким получил звание полковника Вооруженных Сил Чеченской республики Ичкерия.

  • 4 января президент Владимир Зеленский отметил "спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута".
Вадим Ребрина
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