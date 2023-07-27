Россияне на оккупированных территориях используют детей в качестве "живого щита" – ЦНС

Российские войска на временно оккупированных территориях размещают личный состав в зданиях, где проживают дети. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, в гостиницах на временно оккупированной территории Запорожской области на верхних этажах зданий оккупанты расселяют гражданские семьи с детьми. В то же время на нижние этажи заселяются военнослужащие из России.

Подчеркивается, что российские войска систематически размещают военную технику и личный состав в спальных районах и рядом с частными домами гражданского населения. Там, где они размещаются, гражданским запрещено выезжать.

21 июля 2023 года россияне ударили артиллерией по селу Дружба Торецкой общины Донецкой области, в результате чего погибли двое детей.

24 июля оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Константиновке – один ребенок погиб сразу, еще один умер в больнице.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.