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Россияне на оккупированных территориях используют детей в качестве "живого щита" – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 11:15
Россияне на оккупированных территориях используют детей в качестве
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские войска на временно оккупированных территориях размещают личный состав в зданиях, где проживают дети. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, в гостиницах на временно оккупированной территории Запорожской области на верхних этажах зданий оккупанты расселяют гражданские семьи с детьми. В то же время на нижние этажи заселяются военнослужащие из России.

Подчеркивается, что российские войска систематически размещают военную технику и личный состав в спальных районах и рядом с частными домами гражданского населения. Там, где они размещаются, гражданским запрещено выезжать.

  • 21 июля 2023 года россияне ударили артиллерией по селу Дружба Торецкой общины Донецкой области, в результате чего погибли двое детей.
  • 24 июля оккупанты ударили кассетными боеприпасами по Константиновке – один ребенок погиб сразу, еще один умер в больнице.
Наталья Медведева
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