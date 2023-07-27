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Росіяни на окупованих територіях використовують дітей як "живий щит" – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
27.07.2023, 11:15
Росіяни на окупованих територіях використовують дітей як
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські війська на тимчасово окупованих територіях розміщують особовий склад у будинках, де мешкають діти. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, у готелях на тимчасово окупованій території Запорізької області на верхніх поверхах будівель окупанти розселяють цивільні сім'ї з дітьми. Водночас на нижні поверхи заселяються військовослужбовці з Росії.

Наголошується, що російські війська систематично розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поряд із приватними будинками цивільного населення. Там, де вони розміщуються, цивільним заборонено виїжджати.

  • 21 липня 2023 року росіяни вдарили артилерією по селу Дружба Торецької громади Донецької області, внаслідок чого загинули двоє дітей.
  • 24 липня окупанти вдарили касетними боєприпасами по Костянтинівці – одна дитина загинула одразу, ще одна померла у лікарні.
Наталія Медведєва
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