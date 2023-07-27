Росіяни на окупованих територіях використовують дітей як "живий щит" – ЦНС

Російські війська на тимчасово окупованих територіях розміщують особовий склад у будинках, де мешкають діти. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначається, у готелях на тимчасово окупованій території Запорізької області на верхніх поверхах будівель окупанти розселяють цивільні сім'ї з дітьми. Водночас на нижні поверхи заселяються військовослужбовці з Росії.

Наголошується, що російські війська систематично розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поряд із приватними будинками цивільного населення. Там, де вони розміщуються, цивільним заборонено виїжджати.

21 липня 2023 року росіяни вдарили артилерією по селу Дружба Торецької громади Донецької області, внаслідок чого загинули двоє дітей.

24 липня окупанти вдарили касетними боєприпасами по Костянтинівці – одна дитина загинула одразу, ще одна померла у лікарні.

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