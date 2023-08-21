Оккупанты хотят завезти 300 000 россиян в оккупированный Мариуполь – Центр сопротивления

Оккупанты планируют заселить 300 000 россиян во временно оккупированный Мариуполь. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники в украинском подполье, которое получило доступ к соответствующим документам оккупационной администрации.

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Как отмечается, страна-агрессор разработала "план развития" временно оккупированного Мариуполя, который предусматривает увеличение его населения примерно на 300 000 за счет миграции из России.

Сообщается, что планируемые демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года.

"Для того чтобы их стимулировать, кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан России. Кроме этого, оккупанты завозят на ВОТ работников и госслужащих из депрессивных регионов России", – сообщает ЦНС.

Подчеркивается, что при этом местных жителей Мариуполя принудительно депортируют на территорию России.

22 июля 2023 года Генштаб сообщал, что Россия привезла узбеков "отстраивать" Мариуполь, и бросила их "добровольцами" на войну.

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