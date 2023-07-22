ГШ: Россия привезла узбеков "отстраивать" Мариуполь, и бросила их "добровольцами" на войну
22.07.2023, 19:16
Мариуполь после оккупантов (Фото: ЕРА)
Россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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По словам военных, граждане Узбекистана были замечены в составе российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области.
Указывается, что они якобы прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ, но россияне сразу же по прибытии изъяли у них паспорта и отправили воевать против Украины в качестве "добровольцев".
От Мариуполя до Горловки около 135 км.
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