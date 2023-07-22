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ГШ: Россия привезла узбеков "отстраивать" Мариуполь, и бросила их "добровольцами" на войну

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2023, 19:16
ГШ: Россия привезла узбеков
Мариуполь после оккупантов (Фото: ЕРА)

Россияне мобилизовали в оккупационные войска граждан Узбекистана, которые приехали в оккупированный Мариуполь как строители. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По словам военных, граждане Узбекистана были замечены в составе российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области.

Указывается, что они якобы прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ, но россияне сразу же по прибытии изъяли у них паспорта и отправили воевать против Украины в качестве "добровольцев".

От Мариуполя до Горловки около 135 км.

Карта: deepstate

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Милана Головань
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войнамариупольГорловкаузбекистан
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