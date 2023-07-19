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В Мариуполе более 1000 домов превращены в груды камней: образовалась новая свалка – видео видео

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19.07.2023, 18:09
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Более 1000 домов мариупольцев превращены в груды камней – их свозят в Кальмиусский район, где уже образовались бетонные горы. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

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По данным горсовета, 1356 домов мариупольцев были разрушены или аварийно повреждены россиянами с начала полномасштабного вторжения. После оккупации Мариуполя Россия продолжила разрушения, уничтожая доказательства своего преступления – более 300 домов стерты с карты города.

Превращенные в груды камней, они вывозятся на полигон, отметили в горсовете и опубликовали соответствующее видео. Автор видео утверждает, что раньше свалки в этом месте не было.

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Оксана Житнюк
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