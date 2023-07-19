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У Маріуполі понад 1000 будинків перетворені у груди каміння: утворилось нове звалище – відео видео

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 18:09
Відео: Петро Андрющенко
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Понад 1000 будинків маріупольців перетворені у груди каміння – їх звозять в Кальміуський район, де вже утворились бетонні гори. Про це повідомляє міськрада Маріуполя.

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За даними міськради, 1356 домівок маріупольців були зруйновані або аварійно пошкоджені росіянами з початку повномасштабного вторгнення. Після окупації Маріуполя Росія продовжила руйнації, знищуючи докази свого злочину, – понад 300 будинків стерті з мапи міста.

Перетворені на груди каміння, вони вивозяться на полігон, зазначили в міськраді та опублікували відповідне відео. Автор відео стверджує, що раніше звалища в цьому місці не було.

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Оксана Житнюк
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