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ГШ: Росія привезла узбеків "відбудовувати" Маріуполь, і кинула їх "добровольцями" на війну

Этот материал также доступен на русском
22.07.2023, 19:16
ГШ: Росія привезла узбеків
Маріуполь після окупантів (Фото: ЕРА)

Росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

За словами військових, громадяни Узбекистану були помічені у складі російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.

Вказується, що вони начебто прибули до Маріуполя для проведення будівельних робіт, але росіяни одразу після прибуття вилучили у них паспорти та відправили воювати проти України в якості "добровольців".

Від Маріуполя до Горлівки близько 135 км.

Карта: deepstate

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Мілана Головань
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війнамаріупольУзбекистанГорлівка
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