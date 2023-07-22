ГШ: Росія привезла узбеків "відбудовувати" Маріуполь, і кинула їх "добровольцями" на війну
22.07.2023, 19:16
Маріуполь після окупантів (Фото: ЕРА)
Росіяни мобілізували до окупаційних військ громадян Узбекистану, які приїхали до окупованого Маріуполя як будівельники. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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За словами військових, громадяни Узбекистану були помічені у складі російських окупаційних військ, які розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області.
Вказується, що вони начебто прибули до Маріуполя для проведення будівельних робіт, але росіяни одразу після прибуття вилучили у них паспорти та відправили воювати проти України в якості "добровольців".
Від Маріуполя до Горлівки близько 135 км.
- Наприкінці червня 2023 року на Lviv Urban Forum представили чотири концепції відновлення Маріуполя: LIGA.net розповіла про ключові напрямки кожної.
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