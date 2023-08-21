Окупанти хочуть завезти 300 000 росіян до окупованого Маріуполя – Центру опору

Окупанти планують заселити 300 000 росіян у тимчасово окупований Маріуполь. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на джерела в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Як зазначається, країна-агресорка розробила план розвитку тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення приблизно на 300 000 завдяки міграції з Росії.

Повідомляється, що заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року.

"Для того, щоб їх стимулювати, кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян рф. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів рф", – повідомляє ЦНС.

Наголошується, що водночас місцевих жителів Маріуполя примусово депортують на територію Росії.

22 липня 2023 року Генштаб повідомляв, що Росія привезла узбеків "відбудовувати" Маріуполь й кинула їх "добровольцями" на війну.

Читайте також: Названо кількість загиблих цивільних – 10 749. Без Маріуполя, там будуть "десятки тисяч"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.