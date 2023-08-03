Названо кількість загиблих цивільних — 10 749. Це без Маріуполя, там будуть "десятки тисяч"

В Офісі генерального прокурора заявили, що правоохоронці мають підтвердження 10 749 загиблих цивільних за час великої війни РФ проти України. Про це повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, ОГПУ Юрій Білоусов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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За його словами, окрім підтвердження загибелі 10 749 осіб, росіяни поранили 15 599 цивільних. З цієї кількості 499 загиблих — діти, ще 1090 дітей поранено.

"Розуміємо, що ці цифри є просто вершиною айсберга. Коли деокупуємо наші території, цифри зростуть у рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих", — сказав Білоусов.

Він зазначив, що завжди є ризик безвісти зниклих, оскільки окупанти могли спеціально приховувати тіла.

"Але завдяки нашим партнерам система ідентифікації покращилася в рази. Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК — це зараз непорівнянно з тим, що ми мали раніше. Тому сподіваюся, що принаймні стосовно тих тіл, які ми знайдемо, зможемо ідентифікувати", — резюмував чиновник.

У ЗСУ пояснили, що під Бахмутом Сили оборони дотримуються тактики повільного, але неухильного поступу. Використовується тактика охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.

Група снайперів "Привид" за пів року роботи на околицях Бахмута знищила понад 500 російських окупантів.

Окупанти наполегливо намагаються зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом – Міноборони.

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