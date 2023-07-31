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ЗСУ пояснили тактику наступу під Бахмутом: Маневри, охоплення та засідки. Не лобові атаки

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31.07.2023, 08:20
ЗСУ пояснили тактику наступу під Бахмутом: Маневри, охоплення та засідки. Не лобові атаки - Фото
Сергій Череватий (Фото: скриншот з відео)

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в районі Бахмута Збройні Сили України не використовують тактику лобових атак. Про це він повідомив у коментарі каналу CNN.

За його словами, українські воїни поступово просуваються вперед довкола Бахмута.

Він зазначив, що ЗСУ загалом вдавалося відвойовувати сотні метрів на день та звільняти кілометри території щотижня.

"Це тактика повільного, але неухильного просування. Ми розуміємо, що в нас порівняні сили та засоби, і іноді противник перевершує нас чисельністю. Використовуємо тактику охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак. І так поступово просуваємося вперед", — сказав Череватий.

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбаснаступбахмутСергій Череватий
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