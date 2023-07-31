ВСУ объяснили тактику наступления под Бахмутом: Маневры, охват и засады. Не лобовые атаки

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Вооруженные Силы Украины не используют тактику лобовых атак. Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN.

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По его словам, украинские воины постепенно продвигаются вперед вокруг Бахмута.

Он отметил, что ВСУ в целом удавалось отвоевывать сотни метров в день и освобождать километры территории каждую неделю.

"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас по численности. Используем тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак. И так, постепенно продвигаемся вперед", — сказал Череватый.

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