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ВСУ объяснили тактику наступления под Бахмутом: Маневры, охват и засады. Не лобовые атаки

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 08:20
ВСУ объяснили тактику наступления под Бахмутом: Маневры, охват и засады. Не лобовые атаки - Фото
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Вооруженные Силы Украины не используют тактику лобовых атак. Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN.

По его словам, украинские воины постепенно продвигаются вперед вокруг Бахмута. 

Он отметил, что ВСУ в целом удавалось отвоевывать сотни метров в день и освобождать километры территории каждую неделю. 

"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас по численности. Используем тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак. И так, постепенно продвигаемся вперед", — сказал Череватый.

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбасснаступлениебахмутСергей Череватый
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