ВСУ объяснили тактику наступления под Бахмутом: Маневры, охват и засады. Не лобовые атаки
31.07.2023, 08:20
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Вооруженные Силы Украины не используют тактику лобовых атак. Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN.
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По его словам, украинские воины постепенно продвигаются вперед вокруг Бахмута.
Он отметил, что ВСУ в целом удавалось отвоевывать сотни метров в день и освобождать километры территории каждую неделю.
"Это тактика медленного, но неуклонного продвижения. Мы понимаем, что у нас сопоставимые силы и средства, и иногда противник превосходит нас по численности. Используем тактику охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак. И так, постепенно продвигаемся вперед", — сказал Череватый.
- ВСУ освободили 4 кв. км территории в районе Бахмута.
- 25 июля генерал Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на Бахмутском и Лиманском направлениях. Он подчеркнул, что на этих направлениях ситуация "сложная и противоположная".
- Сырский: Под Бахмутом враг яростно цепляется за каждый сантиметр, но мы продвигаемся.
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