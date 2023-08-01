Окупанти наполегливо намагаються зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом – Міноборони

Сьогодні, 1 серпня, російські окупанти намагалися зупинити наступ Сил оборони України на Бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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"Ворог сьогодні доволі наполегливо намагається зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку. Але безуспішно", – написала заступниця глави Міноборони.

За даними Міноборони, на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямках росіяни сконцентрували особовий склад й техніку та штурмують з метою відтягнути сили українських військ від східного напрямку наступу.

"Наші оборонці у виснажливих боях відбивають всі ворожі штурми", – повідомила Маляр.

Вона додала, що на всіх східних напрямках, де ведуться бойові дії, фіксується збільшення ворожих обстрілів.

На Бахмутському напрямку Сили оборони сьогодні стикаються з щільним вогнем артилерії, мінуванням та потужним опором окупантів.

"Для наших оборонців головне – це життя бійців. Тому вони намагаються рухатись обережно, щоб не втрачати людей", – заявила заступниця очільника Міноборони.

У ЗСУ пояснили, що під Бахмутом Сили оборони дотримуються тактики повільного, але неухильного поступу. Використовується тактика охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.

Група снайперів "Привид" за пів року роботи на околицях Бахмута знищила понад 500 російських окупантів.

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