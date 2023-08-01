Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны

Сегодня, 1 августа, российские оккупанты пытались остановить наступление Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Враг сегодня достаточно настойчиво пытается остановить наше наступление на Бахмутском направлении. Но безуспешно", – написала замглавы Минобороны.

По данным Минобороны, на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях россияне сконцентрировали личный состав и технику и штурмуют с целью оттянуть силы украинских войск от восточного направления наступления.

"Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы", – сообщила Маляр.

Она добавила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.

На Бахмутском направлении Силы обороны сегодня сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением оккупантов.

"Для наших защитников главное – это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", – заявила замглавы Минобороны.

В ВСУ объяснили, что под Бахмутом Силы обороны придерживаются тактики медленного, но неуклонного продвижения. Используется тактика охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

Группа снайперов "Призрак" за полгода работы на окраинах Бахмута уничтожила свыше 500 российских оккупантов.

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