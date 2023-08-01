Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны
Сегодня, 1 августа, российские оккупанты пытались остановить наступление Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
"Враг сегодня достаточно настойчиво пытается остановить наше наступление на Бахмутском направлении. Но безуспешно", – написала замглавы Минобороны.
По данным Минобороны, на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях россияне сконцентрировали личный состав и технику и штурмуют с целью оттянуть силы украинских войск от восточного направления наступления.
"Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы", – сообщила Маляр.
Она добавила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.
На Бахмутском направлении Силы обороны сегодня сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением оккупантов.
"Для наших защитников главное – это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", – заявила замглавы Минобороны.
- В ВСУ объяснили, что под Бахмутом Силы обороны придерживаются тактики медленного, но неуклонного продвижения. Используется тактика охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.
- Группа снайперов "Призрак" за полгода работы на окраинах Бахмута уничтожила свыше 500 российских оккупантов.
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