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Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 17:17
Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Скриншот видео)

Сегодня, 1 августа, российские оккупанты пытались остановить наступление Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Враг сегодня достаточно настойчиво пытается остановить наше наступление на Бахмутском направлении. Но безуспешно", – написала замглавы Минобороны.

По данным Минобороны, на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях россияне сконцентрировали личный состав и технику и штурмуют с целью оттянуть силы украинских войск от восточного направления наступления.

"Наши защитники в изнурительных боях отбивают все вражеские штурмы", – сообщила Маляр.

Она добавила, что на всех восточных направлениях, где ведутся боевые действия, фиксируется увеличение вражеских обстрелов.

На Бахмутском направлении Силы обороны сегодня сталкиваются с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением оккупантов.

"Для наших защитников главное – это жизнь бойцов. Поэтому они стараются двигаться осторожно, чтобы не терять людей", – заявила замглавы Минобороны.

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Наталья Медведева
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