Названо количество погибших гражданских — 10 749. Без Мариуполя, там будут "десятки тысяч"

В Офисе генерального прокурора заявили, что правоохранители имеют подтверждение 10 749 погибших гражданских за время большой войны РФ против Украины. Об этом сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным во время вооруженного конфликта, ОГПУ Юрий Белоусов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По его словам, кроме подтверждения гибели 10 749 человек, россияне ранили 15 599 гражданских. Из этого количества 499 погибших — дети, еще 1090 детей ранены.

"Понимаем, что эти цифры просто вершина айсберга. Когда деоккупируем наши территории, цифры вырастут в разы, а возможно, в десятки раз. Думаю, в одном Мариуполе будут десятки тысяч погибших", — сказал Белоусов.

Он отметил, что всегда есть риск без вести пропавших, так как оккупанты могли специально скрывать тела.

"Но благодаря нашим партнерам система идентификации улучшилась в разы. Количество лабораторий, возможность анализа ДНК — это сейчас несопоставимо с тем, что у нас было раньше. Поэтому надеюсь, что по крайней мере по тем телам, которые мы найдем, сможем идентифицировать", — резюмировал чиновник.

В ВСУ объяснили, что под Бахмутом Силы обороны придерживаются тактики медленного, но неуклонного продвижения. Используется тактика охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

Группа снайперов "Призрак" за полгода работы на окраинах Бахмута уничтожила свыше 500 российских оккупантов.

Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны.

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