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Через втрати у техніці росіяни залучають цивільних в окупації для її ремонту – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 16:10
Через втрати у техніці росіяни залучають цивільних в окупації для її ремонту – ЦНС - Фото
Російські окупанти (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Російські окупанти почали залучати мешканців тимчасово окупованих територій до ремонту своєї техніки. Це пов'язано із втратами окупантів від українського контрнаступу, повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що в ході українського контрнаступу окупанти втрачають "суттєву кількість військової техніки".

Унаслідок цього росіяни готуються до зняття з консервації старих зразків озброєння, щоб поповнити нестачу техніки.

Повідомляється про нестачу фахівців-механіків для ремонту застарілої або пошкодженої техніки.

Через це окупанти примусово залучають фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки.

Зокрема, у тимчасово окупованому Криму росіяни проводять відбір автослюсарів із місцевих СТО.

У Центрі спротиву закликали людей в окупації не співпрацювати з незаконними окупаційними адміністраціями РФ.

У випадку примусу та загрози життю ЦНС радить скористатись порадами, як вивести з ладу автомобіль окупанта або як знешкодити ворожий танк.

  • 13 червня у ЦНС повідомили, що російське Міноборони надіслало браковані снаряди російським окупантам у Брянській області.

Читайте також: Через брак ракет Росія перекинула під Брянськ протикорабельний комплекс "Бал" – ЦНС

Артем Джеріпа
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війнавійськова технікаЦНСЦентр національного спротиву
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