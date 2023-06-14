Через втрати у техніці росіяни залучають цивільних в окупації для її ремонту – ЦНС

Російські окупанти почали залучати мешканців тимчасово окупованих територій до ремонту своєї техніки. Це пов'язано із втратами окупантів від українського контрнаступу, повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що в ході українського контрнаступу окупанти втрачають "суттєву кількість військової техніки".

Унаслідок цього росіяни готуються до зняття з консервації старих зразків озброєння, щоб поповнити нестачу техніки.

Повідомляється про нестачу фахівців-механіків для ремонту застарілої або пошкодженої техніки.

Через це окупанти примусово залучають фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки.

Зокрема, у тимчасово окупованому Криму росіяни проводять відбір автослюсарів із місцевих СТО.

У Центрі спротиву закликали людей в окупації не співпрацювати з незаконними окупаційними адміністраціями РФ.

У випадку примусу та загрози життю ЦНС радить скористатись порадами, як вивести з ладу автомобіль окупанта або як знешкодити ворожий танк.

13 червня у ЦНС повідомили, що російське Міноборони надіслало браковані снаряди російським окупантам у Брянській області.

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