Через втрати у техніці росіяни залучають цивільних в окупації для її ремонту – ЦНС
Російські окупанти почали залучати мешканців тимчасово окупованих територій до ремонту своєї техніки. Це пов'язано із втратами окупантів від українського контрнаступу, повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що в ході українського контрнаступу окупанти втрачають "суттєву кількість військової техніки".
Унаслідок цього росіяни готуються до зняття з консервації старих зразків озброєння, щоб поповнити нестачу техніки.
Повідомляється про нестачу фахівців-механіків для ремонту застарілої або пошкодженої техніки.
Через це окупанти примусово залучають фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки.
Зокрема, у тимчасово окупованому Криму росіяни проводять відбір автослюсарів із місцевих СТО.
У Центрі спротиву закликали людей в окупації не співпрацювати з незаконними окупаційними адміністраціями РФ.
У випадку примусу та загрози життю ЦНС радить скористатись порадами, як вивести з ладу автомобіль окупанта або як знешкодити ворожий танк.
- 13 червня у ЦНС повідомили, що російське Міноборони надіслало браковані снаряди російським окупантам у Брянській області.
Читайте також: Через брак ракет Росія перекинула під Брянськ протикорабельний комплекс "Бал" – ЦНС
Коментарі