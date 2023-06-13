Міноборони Росії надіслало браковані снаряди окупантам на Брянщині – ЦНС

Російським військовим у Брянській області видали неякісні боєприпаси. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля.

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Зазначається, що до оперативної групи Брянськ надійшла партія неякісних боєприпасів.

Російським артилеристам заборонили використовувати 122-мм та 152-мм боєприпаси, виготовлені у 2023 році.

Повідомляється про "постійні вибухи у каналі ствола" цих боєприпасів, пише ЦНС.

Федеральна служба безпеки РФ та військова контррозвідка окупантів ведуть слідство щодо цих фактів.

Існує підозра щодо масштабної корупційної схеми топчиновників Міноборони РФ, пише ЦНС.

Російська гаубиця Д-30, що використовує снаряди 122-мм, може завдавати ударів на відстань від 15,3 до 22 км (за умови використання активно-реактивного снаряду)

Російська 152-мм гаубиця "Мста-Б" має прицільну дальність від 6,4 до 24,7 кілометрів осколково-фугасними снарядами.

12 червня 2023 року ЦНС повідомив, що російські окупанти перекинули у Брянську область протикорабельний ракетний комплекс "Бал" через брак ракет.

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