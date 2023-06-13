Минобороны России отправило бракованные снаряды оккупантам в Брянской области – ЦНС
Российским военным в Брянской области выдали некачественные боеприпасы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.
Отмечается, что в оперативную группу Брянск поступила партия некачественных боеприпасов.
Российским артиллеристам запретили использовать 122-мм и 152-мм боеприпасы, произведенные в 2023 году.
Сообщается о "постоянных взрывах в канале ствола" этих боеприпасов, пишет ЦНС.
Федеральная служба безопасности РФ и военная контрразведка оккупантов ведут следствие по этим фактам.
Существует подозрение в масштабной коррупционной схеме топчиновников Минобороны РФ, пишет ЦНС.
Российская гаубица Д-30, использующая снаряды 122-мм, может наносить удары на расстояние от 15,3 до 22 км (при использовании активно-реактивного снаряда).
Российская 152-мм гаубица "Мста-Б" имеет прицельную дальность от 6,4 до 24,7 км осколочно-фугасными снарядами.
- 12 июня 2023 года ЦНС сообщил, что российские оккупанты перебросили в Брянскую область противокорабельный ракетный комплекс "Бал" из-за нехватки ракет.
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