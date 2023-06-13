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Минобороны России отправило бракованные снаряды оккупантам в Брянской области – ЦНС

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13.06.2023, 16:37
Минобороны России отправило бракованные снаряды оккупантам в Брянской области – ЦНС - Фото
Снаряды (Иллюстративное фото)

Российским военным в Брянской области выдали некачественные боеприпасы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

Отмечается, что в оперативную группу Брянск поступила партия некачественных боеприпасов.

Российским артиллеристам запретили использовать 122-мм и 152-мм боеприпасы, произведенные в 2023 году.

Сообщается о "постоянных взрывах в канале ствола" этих боеприпасов, пишет ЦНС.

Федеральная служба безопасности РФ и военная контрразведка оккупантов ведут следствие по этим фактам.

Существует подозрение в масштабной коррупционной схеме топчиновников Минобороны РФ, пишет ЦНС.

Российская гаубица Д-30, использующая снаряды 122-мм, может наносить удары на расстояние от 15,3 до 22 км (при использовании активно-реактивного снаряда).

Российская 152-мм гаубица "Мста-Б" имеет прицельную дальность от 6,4 до 24,7 км осколочно-фугасными снарядами.

  • 12 июня 2023 года ЦНС сообщил, что российские оккупанты перебросили в Брянскую область противокорабельный ракетный комплекс "Бал" из-за нехватки ракет.

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Артём Джерипа
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