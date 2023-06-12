Из-за нехватки ракет Россия перебросила под Брянск противокорабельный комплекс "Бал" – ЦНС

В Брянскую область РФ был перемещен дивизион берегового ракетного комплекса "Бал". Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на источники в подполье.

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Эта установка входит в состав 11 отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады береговых войск Черноморского флота РФ.

Место дислокации бригады – поселок Уташ Краснодарского края.

В ЦНС отмечают, что ракетный дивизион предназначен для поражения кораблей.

Утверждается, что из-за нехватки соответствующих ракет "Бал" уравняли по дальности и возможности стрельбы по сухопутным целям с комплексом "Бастион". Последний использует сверхзвуковую ракету "Оникс".

На вооружении комплекса "Бал" стоят противокорабельные ракеты Х-35/35У "Звезда".

После модернизации в 2021 году дальность этих ракет увеличилась с 260 до 500 км.

Комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливов, защиты военно-морских баз и других объектов и инфраструктуры побережья. Также его применяют для защиты берега на опасных направлениях, где может высадиться десант.

6 мая 2023 года российские оккупанты нанесли удар по югу Украины, вероятно, с берегового ракетного комплекса двумя ракетами типа "Оникс".

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