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Ночью Россия выпустила по югу Украины шесть ракет Х-22, авиабомбы и дроны – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 09:29
Ночью Россия выпустила по югу Украины шесть ракет Х-22, авиабомбы и дроны – ВСУ - Фото
Ту-22 (Фото: EPA)

Ночью 7 мая российские оккупанты атаковали юг Украины ракетами Х-22, управляемыми авиабомбами и дронами. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Российская стратегическая авиация ночью ударила пятью ракетами Х-22 по Николаевской области и одной по Херсонской.

"Есть попадание в объект промышленности. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

В середине дня 6 мая враг нанес еще один ракетный удар, предположительно из берегового ракетного комплекса двумя ракетами типа "Оникс". Есть попадание в район гидропарка Херсона. Без человеческих потерь.

Россияне продолжают наносить воздушные удары со сбросом управляемых авиабомб и использованием дронов-камикадзе.

По Херсонскому и Бериславскому району направил оккупанты направили три управляемых авиабомбы, а также применили три беспилотника "Ланцет".

Россияне совершили 43 артиллерийских обстрела Херсонской области, в том числе пять – по Херсону.

  • Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области.
  • Над Киевом сбили российский разведывательный беспилотник.
Наталія Медведєва
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ракетный удар война
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