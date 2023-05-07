Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью над Киевом сбили российский дрон-разведчик – КГВА

07.05.2023, 08:34
Ночью над Киевом сбили российский дрон-разведчик – КГВА - Фото
Киев ночью с дрона (иллюстративный скриншот)

Ночью 7 мая во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над Киевом российский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, данные уточняются, добавили в КГВА.

  • Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области. 

Читайте также: "За поребриком сейчас горит". В Воздушных силах рассказали, как ЗРК Patriot сбил "Кинжал"

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дрон киев война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 