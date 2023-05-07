Ночью над Киевом сбили российский дрон-разведчик – КГВА
07.05.2023, 08:34
Киев ночью с дрона (иллюстративный скриншот)
Ночью 7 мая во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над Киевом российский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
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"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен", – говорится в сообщении.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, данные уточняются, добавили в КГВА.
- 6 мая ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.
- Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области.
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