Ночью 7 мая во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили над Киевом российский разведывательный беспилотник. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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"Во время последней воздушной тревоги в воздушном пространстве Киева был обнаружен разведывательный БПЛА врага. Силами и средствами противовоздушной обороны дрон был уничтожен", – говорится в сообщении.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, данные уточняются, добавили в КГВА.

6 мая ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.

Ночью 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве и в Запорожской области.

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Наталія Медведєва

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