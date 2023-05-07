Происходит ночной ракетный удар россиян по Украине: работает ПВО, взрывы в Николаеве
В ночь на 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в городе, а также написал в сети глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Первые взрывы произошли в 00:23 ночи. Пока неизвестно — "прилеты" это или работа зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны.
В 00:23 ночи Ким написал о "двух приходах в Нико", но затем добавил: "Или над Нико. Зарева не было. ПВО, надеюсь".
Смотрите видео: Украина впервые показала кадры боевой работы немецкого ЗРК IRIS-T
00:27. Он же пишет, что "будут еще :("
Новость дополняется...
- В ночь на 3 мая 2023 года, когда Украина подверглась очередной атаке РФ дронами, авиаракетами и ракетами С-300, в Кремль прилетели БПЛА-камикадзе. Оккупанты опять обвинили во всем Украину и по привычке начали пугать ядерным ударом.
- В Херсоне и области из-за ударов россиян 3 мая погибли 23 украинца, полсотни раненых.
- Днем 5 мая Россия атаковала ракетами Славянск и Краматорск.
- 6 мая ВСУ подтвердили уничтожение российского "Кинжала": это произошло впервые за войну — противоракетой ЗРК Patriot.
Читайте также: Сырский: В ближайшее время пехота поднимет флаг Украины над Донецком, Луганском и в Крыму
Комментарии