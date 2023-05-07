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Происходит ночной ракетный удар россиян по Украине: работает ПВО, взрывы в Николаеве

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2023, 00:27
Происходит ночной ракетный удар россиян по Украине: работает ПВО, взрывы в Николаеве - Фото
Работа ПВО в Днепре (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 7 мая на фоне объявленной в большинстве областей Украины воздушной тревоги прогремели взрывы в Николаеве. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в городе, а также написал в сети глава Николаевской военной администрации Виталий Ким.

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Первые взрывы произошли в 00:23 ночи. Пока неизвестно — "прилеты" это или работа зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны.

В 00:23 ночи Ким написал о "двух приходах в Нико", но затем добавил: "Или над Нико. Зарева не было. ПВО, надеюсь".

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00:27. Он же пишет, что "будут еще :("

СПРАВКА. Ракетные, бомбовые и дрон-атаки оккупантов в мае 2023 года происходят на фоне подготовки Сил обороны к очередному контрнаступлению. Одной из самых больших проблем на начало мая на фоне отказа союзников передать истребители F-16 с ракетами класса "воздух-воздух" являются корректируемые в полете авиабомбы РФ. Этими боеприпасами большой мощности враг все чаще "засыпает" прифронтовую 20-30-километровую полосу. ВСУ еще не нашли эффективное противоядие против этих КАБов. Военно-политическое руководство Украины настаивает, что только наличие F-16 вместе с многими батареями современных ЗРК вдоль линии фронта/границы решит эту проблему.

Новость дополняется...

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Євген Пилипенко
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