Через брак ракет Росія перекинула під Брянськ протикорабельний комплекс "Бал" – ЦНС
У Брянську область РФ був переміщений дивізіон берегового ракетного комплексу "Бал". Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на джерела у підпіллі.
Зазначається, що ця установка входить до складу 11 окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту РФ.
Місце дислокації бригади – селище Уташ Краснодарського краю.
У ЦНС зауважують, що ракетний дивізіон призначений для ураження кораблів.
Стверджується, що через брак відповідних ракет "Бал" зрівняли за дальністю та можливістю стрільби по сухопутних цілях з комплексом "Бастіон". Останній використовує надзвукову ракету "Онікс".
На озброєнні комплексу "Бал" стоять протикорабельні ракети Х-35/35У "Зірка".
Після модернізації у 2021 році дальність цих ракет збільшилась з 260 до 500 кілометрів.
Комплекс "Бал" призначений для контролю над територіальними водами та проливами, захисту військово-морських баз та інших об'єктів й інфраструктури узбережжя. Також його застосовують для захисту берега на небезпечних напрямках, де може висадитись десант.
- 6 травня 2023 року російські окупанти завдали удару по півдню України, ймовірно, з берегового ракетного комплексу двома ракетами типу "Онікс".
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