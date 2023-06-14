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Из-за потерь в технике россияне привлекают гражданских в оккупации для ее ремонта – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 16:10
Из-за потерь в технике россияне привлекают гражданских в оккупации для ее ремонта – ЦНС - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты начали привлекать жителей временно оккупированных территорий к ремонту своей техники. Это связано с потерями оккупантов от украинского контрнаступления, сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты теряют "существенное количество военной техники".

В результате россияне готовятся к снятию с консервации старых образцов вооружения, чтобы восполнить недостаток техники.

Сообщается о нехватке специалистов-механиков для ремонта устаревшей или поврежденной техники.

Поэтому оккупанты принудительно привлекают специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники.

В частности, во временно оккупированном Крыму россияне проводят отбор автослесарей из местных СТО.

В Центре сопротивления призвали людей в оккупации не сотрудничать с незаконными оккупационными администрациями РФ.

В случае принуждения и угрозы жизни ЦНС советует воспользоваться советами, как вывести из строя автомобиль оккупанта или как обезвредить вражеский танк.

  • 13 июня в ЦНС сообщили, что российское Минобороны направило бракованные снаряды российским оккупантам в Брянской области.

Читайте также: Из-за нехватки ракет Россия перебросила под Брянск противокорабельный комплекс "Бал" – ЦНС

Артём Джерипа
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войнавоенная техникацнсЦентр национального сопротивления
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