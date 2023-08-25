Оккупанты делают живой щит, возвращая людей из "эвакуации" в Токмак и Васильевку – ССО

Российские захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит". Начат возврат жителей Токмака и Васильевки, сообщает Центр национального сопротивления.

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Ранее жителей этих населенных пунктов депортировали в Бердянск, пишет ведомство.

Также российские гауляйтеры объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение армии РФ в помещениях учебных учреждений, отмечают в сообщении.

"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии "красной макулатуры" люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", – заключает ЦНС.

22 августа Центр сопротивления сообщал, что российские захватчики размещают военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

В июле ЦНС заявил, что российские войска на временно оккупированных территориях размещают личный состав в домах, где проживают дети.

21 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в Токмак прибыло подразделение захватчиков из Бурятии, которые начали проверять у местных жителей документы на жилье, выгонять их из жилищ и издеваться.

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