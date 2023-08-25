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Оккупанты делают живой щит, возвращая людей из "эвакуации" в Токмак и Васильевку – ССО

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2023, 17:30
Оккупанты делают живой щит, возвращая людей из
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские захватчики начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит". Начат возврат жителей Токмака и Васильевки, сообщает Центр национального сопротивления.

Ранее жителей этих населенных пунктов депортировали в Бердянск, пишет ведомство.

Также российские гауляйтеры объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение армии РФ в помещениях учебных учреждений, отмечают в сообщении.

"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии "красной макулатуры" люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", – заключает ЦНС.

  • 22 августа Центр сопротивления сообщал, что российские захватчики размещают военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.
  • В июле ЦНС заявил, что российские войска на временно оккупированных территориях размещают личный состав в домах, где проживают дети.
  • 21 августа Генштаб ВСУ сообщил, что в Токмак прибыло подразделение захватчиков из Бурятии, которые начали проверять у местных жителей документы на жилье, выгонять их из жилищ и издеваться.

Читайте также: Из-за потерь в технике россияне привлекают гражданских в оккупации для ее ремонта – ЦНС

Артём Джерипа
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ТокмакоккупацияцнсВасильевкацентр сопротивления
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