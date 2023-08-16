Понад 20 000 мобілізованих окупантами мешканців Горлівки загинули – Центр спротиву

У тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 жителів, яких росіяни незаконно мобілізували до своєї армії для війни проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначається, росіяни готуються до нової хвилі мобілізації на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України та формують списки чоловіків.

"Зокрема, план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки", – йдеться у повідомленні.

Місцеві колаборанти поскаржилися, що у Горлівці зростає соціальна напруга, бо з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад 20 000 жителів міста, яких примусово мобілізували у 2022 році.

У ЦНС наголошують, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином.

"З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців, незалежно від сторони, за яку вони воюють", – заявили у Центрі нацспротиву.

14 серпня 2023 року в ГУР МО заявили, що Кремль готується до масової мобілізації у Росії.

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