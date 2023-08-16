UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Более 20 000 мобилизованных оккупантами жителей Горловки погибли – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 15:52
Более 20 000 мобилизованных оккупантами жителей Горловки погибли – Центр сопротивления - Фото
Мобилизация в ОРДЛО (Фото: ГУР)

Во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и формируют списки мужчин.

"В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки", – говорится в сообщении.

Местные коллаборанты пожаловались, что в Горловке растет социальное напряжение, потому что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 20 000 жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году.

В ЦНС подчеркивают, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением.

"Из жителей ВОТ формируют передовые отряды, которые россияне без должной подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют", – заявили в Центре нацсопротивления.

Читайте также: Три Т-90М "Прорыв". Воины 3 ОШБр уничтожили колонну РФ у Бахмута: видео и детали от бойца

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнамобилизацияпотериГорловка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 