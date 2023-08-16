Более 20 000 мобилизованных оккупантами жителей Горловки погибли – Центр сопротивления

Во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 жителей, которых россияне незаконно мобилизовали в свою армию для войны против Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, россияне готовятся к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины и формируют списки мужчин.

"В частности, план по мобилизации был представлен гауляйтерам из Горловки", – говорится в сообщении.

Местные коллаборанты пожаловались, что в Горловке растет социальное напряжение, потому что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 20 000 жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году.

В ЦНС подчеркивают, что мобилизация жителей захваченных территорий является международным преступлением.

"Из жителей ВОТ формируют передовые отряды, которые россияне без должной подготовки бросают на украинские отряды, ведь россиянам выгодна смерть украинцев, независимо от стороны, за которую они воюют", – заявили в Центре нацсопротивления.

14 августа 2023 года в ГУР МО заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России.

Читайте также: Три Т-90М "Прорыв". Воины 3 ОШБр уничтожили колонну РФ у Бахмута: видео и детали от бойца

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.