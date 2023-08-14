ГУР: Путин готовит массовую мобилизацию в России. Это непопулярно, но выхода у него нет

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Обозревателю.

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По его словам, без объявления массовой мобилизации россияне не обойдутся, а Кремль готовится к этому уже длительное время — в РФ усилили ответственность за неявку в военкоматы, повысили призывной возраст и ввели электронные повестки.

Он отметил, что Москва хочет создать ряд новых военных формирований и восстановить боеспособность своей армии.

Скибицкий заявил, что мобилизация нужна врагу для удержания оккупированных территорий и продолжения военного давления на Украину.

"Им необходимо время на подготовку солдат и их оснащение. Массовая мобилизация — непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода", — сказал разведчик.

Также представитель ГУР заявил, что 70% населения России поддерживают войну против Украины, однако в "кухонно-диванном формате", не желая идти воевать лично.

В течение ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении есть отбитые у россиян территории.

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