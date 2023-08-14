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ГУР: Путин готовит массовую мобилизацию в России. Это непопулярно, но выхода у него нет

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 16:33
ГУР: Путин готовит массовую мобилизацию в России. Это непопулярно, но выхода у него нет - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Кремль готовится к массовой мобилизации в России. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Обозревателю.

По его словам, без объявления массовой мобилизации россияне не обойдутся, а Кремль готовится к этому уже длительное время — в РФ усилили ответственность за неявку в военкоматы, повысили призывной возраст и ввели электронные повестки. 

Он отметил, что Москва хочет создать ряд новых военных формирований и восстановить боеспособность своей армии. 

Скибицкий заявил, что мобилизация нужна врагу для удержания оккупированных территорий и продолжения военного давления на Украину. 

"Им необходимо время на подготовку солдат и их оснащение. Массовая мобилизация — непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода", — сказал разведчик. 

Также представитель ГУР заявил, что 70% населения России поддерживают войну против Украины, однако в "кухонно-диванном формате", не желая идти воевать лично. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россиявойнавладимир путинразведкамобилизацияВадим Скибицкий
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