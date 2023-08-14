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ГУР: Путін готує масову мобілізацію в Росії. Це непопулярно, але виходу в нього немає

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 16:33
ГУР: Путін готує масову мобілізацію в Росії. Це непопулярно, але виходу в нього немає - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що Кремль готується до масової мобілізації у Росії. Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю Обозревателю.

За його словами, без оголошення масової мобілізації росіяни не обійдуться, а Кремль готується до цього вже тривалий час — у РФ посилили відповідальність за неявку до військкоматів, підвищили призовний вік та запровадили електронні повістки.

Він зазначив, що Москва хоче створити низку нових військових формувань та відновити боєздатність своєї армії.

Скібіцький заявив, що мобілізація потрібна ворогові для утримання окупованих територій та продовження військового тиску на Україну.

"Їм потрібен час на підготовку солдатів та їхнє оснащення. Масова мобілізація — непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу", — сказав розвідник.

Також представник ГУР заявив, що 70% населення Росії підтримує війну проти України, проте у "кухонно-диванному форматі", не бажаючи йти воювати особисто.

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Дмитро Гриниченко
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Росіявійнаволодимир путінрозвідкамобілізаціяВадим Скібіцький
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