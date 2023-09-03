Захватчики активизируют незаконную мобилизацию в оккупации, используют псевдовыборы – ССО
Созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военкоматы" получили указание ускорить меры постановки на так называемый воинский учет местных жителей. Вероятно, захватчики хотят увеличить и ускорить темпы незаконной мобилизации и используют для этого псевдовыборы на оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления.
В частности, во время организованных РФ псевдовыборов планируют уточнить списки лиц, которые могут попасть под незаконную мобилизацию, пишет ведомство.
Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили регистрироваться на "избирательных участках" с помощью любого документа, удостоверяющего личность, в частности, украинских паспортов и водительских удостоверений, отмечает ЦНС.
В ведомстве призывали избегать созданных оккупантами "избирательных участков" и по возможности покинуть свое жилье на период "осеннего обострения у врага".
- 31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
- 16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
- 25 августа ЦНС заявил, что оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые расположены непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит".
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