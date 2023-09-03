UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Захватчики активизируют незаконную мобилизацию в оккупации, используют псевдовыборы – ССО

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 13:40
Захватчики активизируют незаконную мобилизацию в оккупации, используют псевдовыборы – ССО - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военкоматы" получили указание ускорить меры постановки на так называемый воинский учет местных жителей. Вероятно, захватчики хотят увеличить и ускорить темпы незаконной мобилизации и используют для этого псевдовыборы на оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, во время организованных РФ псевдовыборов планируют уточнить списки лиц, которые могут попасть под незаконную мобилизацию, пишет ведомство.

Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили регистрироваться на "избирательных участках" с помощью любого документа, удостоверяющего личность, в частности, украинских паспортов и водительских удостоверений, отмечает ЦНС.

В ведомстве призывали избегать созданных оккупантами "избирательных участков" и по возможности покинуть свое жилье на период "осеннего обострения у врага".

  • 31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
  • 16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.
  • 25 августа ЦНС заявил, что оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые расположены непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит".

Читайте также: Кремль решил вывезти большинство вагнеровцев в Африку – Центр сопротивления

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаоккупацияцнснезаконная мобилизация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 