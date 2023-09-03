Захватчики активизируют незаконную мобилизацию в оккупации, используют псевдовыборы – ССО

Созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военкоматы" получили указание ускорить меры постановки на так называемый воинский учет местных жителей. Вероятно, захватчики хотят увеличить и ускорить темпы незаконной мобилизации и используют для этого псевдовыборы на оккупированных территориях, сообщает Центр национального сопротивления.

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В частности, во время организованных РФ псевдовыборов планируют уточнить списки лиц, которые могут попасть под незаконную мобилизацию, пишет ведомство.

Именно с этой целью оккупационные администрации разрешили регистрироваться на "избирательных участках" с помощью любого документа, удостоверяющего личность, в частности, украинских паспортов и водительских удостоверений, отмечает ЦНС.

В ведомстве призывали избегать созданных оккупантами "избирательных участков" и по возможности покинуть свое жилье на период "осеннего обострения у врага".

31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

25 августа ЦНС заявил, что оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, которые расположены непосредственно на линии столкновения, чтобы использовать людей как "живой щит".

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