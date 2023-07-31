ГУР: Россияне незаконно мобилизовали до 60 000 мужчин в оккупации, не считают людьми
С начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
По его словам, принудительно мобилизованным обещали службу на второй и третьей линии, а на самом деле они попадали на передовую.
РФ также сгоняет в армию и студентов с оккупированных территорий Украины, отметил Черняк.
"Человек утром пошел на занятия – и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донецкой и Луганской областей людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют", – пояснил представитель ГУР.
Единственной реальной возможностью выжить для принудительно мобилизованных является "сразу, при первой же возможности, сдаться в плен", подытожил Черняк.
- В июне Центр сопротивления сообщал, что оккупанты создают незаконные вооруженные формирования, чтобы привлекать в них местных жителей.
- В конце июля начальник ГУР Буданов заявил, что российских захватчиков в Украине столько же, сколько и было, но постоянная мобилизация позволяет им восполнять потери.
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