ГУР: Россияне незаконно мобилизовали до 60 000 мужчин в оккупации, не считают людьми

С начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин, заявил представитель Главного управления разведки Андрей Черняк. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Это насильственная мобилизация: оккупанты ловили людей на улице, они приходили на те малочисленные предприятия, которые еще работали, и принудительно забирали людей ― просто переодевали и отправляли на фронт", – объяснил Черняк.

По его словам, принудительно мобилизованным обещали службу на второй и третьей линии, а на самом деле они попадали на передовую.

РФ также сгоняет в армию и студентов с оккупированных территорий Украины, отметил Черняк.

"Человек утром пошел на занятия – и через два дня он уже воюет. Собственно говоря, Россия не считает жителей Донецкой и Луганской областей людьми, поэтому оккупантам абсолютно все равно, законы не действуют", – пояснил представитель ГУР.

Единственной реальной возможностью выжить для принудительно мобилизованных является "сразу, при первой же возможности, сдаться в плен", подытожил Черняк.

В июне Центр сопротивления сообщал, что оккупанты создают незаконные вооруженные формирования, чтобы привлекать в них местных жителей.

В конце июля начальник ГУР Буданов заявил, что российских захватчиков в Украине столько же, сколько и было, но постоянная мобилизация позволяет им восполнять потери.

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