RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ГУР: Росіяни незаконно мобілізували до 60 000 чоловіків в окупації, не вважають за людей

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 11:25
ГУР: Росіяни незаконно мобілізували до 60 000 чоловіків в окупації, не вважають за людей - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

З початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.


"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт", – пояснив Черняк.

За його словами, примусово мобілізованим обіцяли службу на другій та третій лінії, а насправді вони потрапляли на передову.

РФ також зганяє до війська й студентів з окупованих територій України, зауважив Черняк.

"Людина зранку пішла на заняття – і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють", – пояснив представник ГУР.

Єдиною реальною можливістю вижити для примусово мобілізованих є "одразу, за першої ж можливості, здатися в полон", підсумував Черняк.

  • У червні Центр спротиву повідомляв, що окупанти створюють незаконні збройні формування, щоб залучати в них місцевих мешканців.
  • Наприкінці липня начальник ГУР Буданов заявив, що російських загарбників в Україні стільки ж, скільки й було, але постійна мобілізація дозволяє їм поповнювати втрати.

Читайте також: Буданов про порівняння з МОССАД: Вже ліквідовуємо ворогів, не треба його створювати

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаокупаціягурандрій чернякнезаконна мобілізація
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 