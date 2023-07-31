ГУР: Росіяни незаконно мобілізували до 60 000 чоловіків в окупації, не вважають за людей

З початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків, заявив представник Головного управління розвідки Андрій Черняк. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Це насильницька мобілізація: окупанти ловили людей на вулиці, вони приходили на ті нечисельні підприємства, які ще працювали, і примусово забирали людей ― просто переодягали та відправляли на фронт", – пояснив Черняк.

За його словами, примусово мобілізованим обіцяли службу на другій та третій лінії, а насправді вони потрапляли на передову.

РФ також зганяє до війська й студентів з окупованих територій України, зауважив Черняк.

"Людина зранку пішла на заняття – і через два дні вона вже воює. Власне кажучи, Росія не вважає мешканців Донеччини та Луганщини за людей, тому окупантам абсолютно все одно, закони не діють", – пояснив представник ГУР.

Єдиною реальною можливістю вижити для примусово мобілізованих є "одразу, за першої ж можливості, здатися в полон", підсумував Черняк.

У червні Центр спротиву повідомляв, що окупанти створюють незаконні збройні формування, щоб залучати в них місцевих мешканців.

Наприкінці липня начальник ГУР Буданов заявив, що російських загарбників в Україні стільки ж, скільки й було, але постійна мобілізація дозволяє їм поповнювати втрати.

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