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В российских оккупационных администрациях недокомплект, кое-где до 60% – ССО

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 23:59
В российских оккупационных администрациях недокомплект, кое-где до 60% – ССО - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Российские захватчики все еще не могут укомплектовать свои незаконные администрации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"Согласно стремлениям Москвы, количество гастролеров из РФ в оккупационных администрациях должно существенно снизиться, и с этим проблемы. Так, на временно оккупированных территориях есть районные оккупационные администрации, где недоукомплектование составляет 60%", – пишет ведомство.

Для преодоления дефицита захватчики обещают местным жителям социальный пакет, повышенную зарплату и снижают требования, но все равно не могут укомплектовать штат в оккупационных администрациях, пишет ЦНС.

Большинство местных жителей понимают, что работа на россиян будет иметь последствия и не симпатизируют оккупационным властям, говорится в сообщении.

Ведомство призвало не сотрудничать с врагом.

  • 25 сентября ЦНС сообщил, что захватчики формируют систему воинского учета призывников и военнообязанных для незаконной мобилизации на временно оккупированном юге.
  • В начале сентября ведомство заявляло, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военкомы" получили указание ускорить меры взятия на так называемый воинский учет местных жителей.
  • В июле ЦНС сообщал, что аресты силовиками террористов Игоря Гиркина и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских захватчиков в оккупационных администрациях.

Читайте также: Россияне размещают военных в действующих школах в оккупации, чтобы прикрываться детьми – ССО

Артём Джерипа
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