В российских оккупационных администрациях недокомплект, кое-где до 60% – ССО

Российские захватчики все еще не могут укомплектовать свои незаконные администрации на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

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"Согласно стремлениям Москвы, количество гастролеров из РФ в оккупационных администрациях должно существенно снизиться, и с этим проблемы. Так, на временно оккупированных территориях есть районные оккупационные администрации, где недоукомплектование составляет 60%", – пишет ведомство.

Для преодоления дефицита захватчики обещают местным жителям социальный пакет, повышенную зарплату и снижают требования, но все равно не могут укомплектовать штат в оккупационных администрациях, пишет ЦНС.

Большинство местных жителей понимают, что работа на россиян будет иметь последствия и не симпатизируют оккупационным властям, говорится в сообщении.

Ведомство призвало не сотрудничать с врагом.

25 сентября ЦНС сообщил, что захватчики формируют систему воинского учета призывников и военнообязанных для незаконной мобилизации на временно оккупированном юге.

В начале сентября ведомство заявляло, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военкомы" получили указание ускорить меры взятия на так называемый воинский учет местных жителей.

В июле ЦНС сообщал, что аресты силовиками террористов Игоря Гиркина и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборантов и российских захватчиков в оккупационных администрациях.

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