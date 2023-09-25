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Россия готовит незаконную мобилизацию на оккупированном юге Украины – ССО

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 16:48
Россия готовит незаконную мобилизацию на оккупированном юге Украины – ССО - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

На временно оккупированных территориях юга Украины продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии. В частности, сейчас оккупанты формируют систему военного учета призывников и военнообязанных, сообщает Центр национального сопротивления.

Захватчики создали так называемые "федеральные комиссариаты" на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, отмечает ведомство.

"В то же время в своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями местного населения призывного возраста и военнообязанных предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" во вновь созданных "военных комиссариатах", – пишет ЦНС.

Также местным жителям регулярно поступают повестки, в которых требуют явиться в местный орган оккупационной администрации, чтобы встать на незаконный "воинский учет", заключает Центр сопротивления.

  • В начале сентября ЦНС сообщал, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военные" получили указание ускорить меры постановки на так называемый военный учет местных жителей.
  • 31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.
  • 16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

Читайте также: Оккупанты делают живой щит, возвращая людей из "эвакуации" в Токмак и Васильевку – ССО

Артём Джерипа
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