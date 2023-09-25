Россия готовит незаконную мобилизацию на оккупированном юге Украины – ССО

На временно оккупированных территориях юга Украины продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии. В частности, сейчас оккупанты формируют систему военного учета призывников и военнообязанных, сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Захватчики создали так называемые "федеральные комиссариаты" на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, отмечает ведомство.

"В то же время в своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями местного населения призывного возраста и военнообязанных предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" во вновь созданных "военных комиссариатах", – пишет ЦНС.

Также местным жителям регулярно поступают повестки, в которых требуют явиться в местный орган оккупационной администрации, чтобы встать на незаконный "воинский учет", заключает Центр сопротивления.

В начале сентября ЦНС сообщал, что созданные оккупантами во временно оккупированной Луганской области "военные" получили указание ускорить меры постановки на так называемый военный учет местных жителей.

31 июля представитель ГУР заявил, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

16 августа ЦНС сообщил, что во временно оккупированной Горловке, захваченной Россией в 2014 году, погибли более 20 000 незаконно мобилизованных жителей.

Читайте также: Оккупанты делают живой щит, возвращая людей из "эвакуации" в Токмак и Васильевку – ССО

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.