Россия готовит незаконную мобилизацию на оккупированном юге Украины – ССО
На временно оккупированных территориях юга Украины продолжают фиксировать меры незаконной мобилизационной подготовки в ряды российской оккупационной армии. В частности, сейчас оккупанты формируют систему военного учета призывников и военнообязанных, сообщает Центр национального сопротивления.
Захватчики создали так называемые "федеральные комиссариаты" на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, отмечает ведомство.
"В то же время в своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями местного населения призывного возраста и военнообязанных предоставить личные данные и копии документов, удостоверяющих личность с последующей постановкой на "временный учет" во вновь созданных "военных комиссариатах", – пишет ЦНС.
Также местным жителям регулярно поступают повестки, в которых требуют явиться в местный орган оккупационной администрации, чтобы встать на незаконный "воинский учет", заключает Центр сопротивления.
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