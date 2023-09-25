Росія готує незаконну мобілізацію на окупованому півдні України – ССО

На тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії. Зокрема зараз окупанти формують систему військового обліку призовників та військовозобов’язаних, повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники створили так звані "федеральні комісаріати" на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, зазначає відомство.

"Водночас у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах", – пише ЦНС.

Також місцевим жителям регулярно надходять повістки, у яких вимагають з’явитися до місцевого органу окупаційної адміністрації, аби стати на незаконний "військовий облік", підсумовує Центр спротиву.