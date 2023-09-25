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Росія готує незаконну мобілізацію на окупованому півдні України – ССО

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 16:48
Росія готує незаконну мобілізацію на окупованому півдні України – ССО - Фото
Російські окупанти у Херсонській області (Фото: EPA)

На тимчасово окупованих територіях півдня України продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії. Зокрема зараз окупанти формують систему військового обліку призовників та військовозобов’язаних, повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники створили так звані "федеральні комісаріати" на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, зазначає відомство.

"Водночас у своїх пропагандистських телеграм-каналах російські окупаційні адміністрації регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на "тимчасовий облік" у новостворених "військових комісаріатах", – пише ЦНС.

Також місцевим жителям регулярно надходять повістки, у яких вимагають з’явитися до місцевого органу окупаційної адміністрації, аби стати на незаконний "військовий облік", підсумовує Центр спротиву.

  • На початку вересня ЦНС повідомляв, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.
  • 31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
  • 16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.

Читайте також: Окупанти роблять живий щит, повертаючи людей з "евакуації" у Токмак та Василівку – ССО

Артем Джеріпа
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