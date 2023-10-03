ССО: Хищение миллиардов на обороне поссорило российского губернатора с ФСБ – фото

Федеральная служба безопасности в Курской области РФ начала преследование губернатора Романа Старовойта из-за того, что тот построил фейковые оборонительные сооружения на 10 млрд рублей (около $101,5 млн) и не "поделился" средствами с ведомством. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций. По данным ведомства, из-за конфликта губернатор начал частично выполнять реальное обустройство обороны.

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"По информации Центра сопротивления, между ФСБ области и губернатором возник конфликт из-за отсутствия отката со стороны Старовойта. В то же время последний пытается использовать свои связи в Москве во избежание возбуждения уголовного дела в отношении него", – пишет ведомство.

По данным Центра, именно уголовным преследованиям угрожают руководители ФСБ области, если губернатор "не поделится украденными средствами".

ЦНС отмечает, что Старовойт решил продолжить отмывать средства.

Однако ввиду конфликта с ФСБ, губернатор оккупантов начал частично выполнять реальные обустройства фортификационных сооружений в населенном пункте Теткино на российско-украинской границе, пишет ведомство.

Местное подполье передало ЦНС фото данных сооружений:

Войска РФ в последние месяцы вели активное строительство укреплений в Курской, Брянской и Белгородской областях, граничащих с Украиной. Это следует из данных орбитальной фотосъемки.

В сентябре ЦНС написал, что в Курской области большинство построенных россиянами опорных пунктов абсолютно пусты и зарастают сорняком – личный состав с техникой отправили на фронт.

21 августа ЦНС заметил, что Старовойт построил фейковые оборонительные постройки стоимостью в 10 млрд рублей.

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